24karátové rty a na sobě ani jediný kousek oblečení: Irina Shayk zapózovala v kampani úplně nahá

Irina Shayk Profimedia.cz

A nejen tvář. Na propagačních snímcích je krásná Ruska úplně nahá a jediné, co má na svém těle ozdobené, jsou její dokonale tvarované rty.

„Když chci, aby moje pleť vypadala skvěle, vždy jdu za Mimi, které mohu důvěřovat a vím, že se o mou pleť skvěle postará,“ vyjádřila se Irina na konto světově uznávané a celebritami vyhledávané odbornice na péči o pleť Mimi Luzon.

Její velkou příznivkyní je i modelka Gigi Hadid (25), která si oblíbila zlatou masku proti vráskám, jejíž jedno balení stojí závratné tři tisíce korun.

Irina poslední dobou lehce změnila styl oblékání, pokud tedy zrovna nefotí nahé snímky, a rozpovídala se o tom pro časopis Vogue.

„V mém normálním životě se nikdy moc nestrojím, protože je pro mě důležité pohodlí. Dříve, když jsme ještě chodívali na velké události a párty, nosívala jsem hodně make-upu a luxusní róby. Dnes mi to možná maličko chybí, tak si trošku hraju se street stylem,“ prozradila krásná modelka, kterou paparazzi často fotí při jejích procházkách s dcerkou Leou, kterou má s bývalým partnerem Bradleym Cooperem.

„Mám ve svém šatníku mnoho věcí, které tam jen tak visí. Když nevím, co si vzít, sáhnu po černé, ale nyní jsem si zvykla na to, že do svého šatníku přidávám nějakou barvu. Když na sebe dáte veselejší barvu, zvedne vám to náladu,“ dává příklad Irina, a jak se jí to daří, se můžete podívat níže v galerii. ■