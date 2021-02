Dcera Ondřeje Havelky září v seriálu Anatomie života: Proč dala krásná zrzka vale modelingu?

Rozálie Havelková Super.cz

S dcerou Ondřeje Havelky (66) Rozárkou jsme se poprvé potkali, když v se v roce 2012 dostala do finále prestižní modelingové soutěže Elite Model Look. "Modelingu jsem se pak ještě tři roky věnovala a přivydělávala si jím, ale pak jsem dala přednost muzice, zpěvu a divadlu," řekla Super.cz Rozálie Havelková.

Rozárka má za sebou řadu zajímavých projektů od představení svého táty Zločin v Posázavském Pacifiku, které se uvádělo mj. v divadle Kalich, po adorovanou Medu, která byla již dva roky za sebou vyprodaná na open air scéně na pražské Kampě. "Těším se, že se letos v létě bude hrát znova," svěřila.

Léto by měla mít celkem nabité, pokud budou stejně jako loni uvolněná opatření. "Všechny projekty se víceméně na prázdniny posouvají, jak Léto pod Žižkovskou věží s divadlem Kalich, tak ta Meda. A snad v létě budou koncerty," věří Rozárka, kterou jsme zastihli na první korepetici muzikálu Kabaret v Divadle Bez zábradlí, v němž si také zahraje.

Vídat ji ale můžeme pravidelně i na televizních obrazovkách. Po projektu Single Lady kývla na seriál Anatomie života, kde hraje dceru Jitky Schneiderové (47). "Natáčíme až do března. Je to moje první vážná a dramatická role, je to další zkušenost. Naučím se spoustu nových věcí a poloh. I s Jitkou vycházíme moc hezky, je milá, radí mi, jak mám hrát, a když vidí, jak jsem nemožná, tak mi poradí. To je milé," uzavřela. ■