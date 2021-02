Před pár lety neměl kde spát, dnes je z něj miliardář a fandí mu i princ Harry. Hvězdný zpěvák oslavil 30

Ed Sheeran Profimedia.cz

Není to přitom tak dávno, co neměl kam složit hlavu. Jak zpěvák uvedl ve své knize: „Většinu roku 2008 a celé dva následující roky jsem neměl kde žít. Ale nějak jsem to zvládl. Spánek jsem doháněl v metru.“

Snu o hudební kariéře se ale ani tehdy nevzdal: „Po nocích jsem vystupoval, pak jsem čekal na pátou ranní, kdy se otevřelo metro, do dvanácti jsem spal ve vlacích a pak šel znovu vystupovat. A takhle pořád dokola. Nebylo to tak zlé,“ říká s tím, že na své „cestě za úspěchem“ potkal spoustu lidí a přátel. Právě ti ho často nechávali přespávat doma na gauči. Cesta ke slávě zkrátka vedla přes překážky.

Dnes je Sheeran podle informací britského Daily Mailu vlastníkem 27 nemovitostí v hodnotě odhadem 85 miliónů amerických dolarů a mezi jeho fanoušky patří třeba princ Harry nebo kolegyně Taylor Swift, která je zároveň jeho dobrou kamarádkou.

S rodinou, manželkou Cherry Seaborn a dcerkou Lyrou Antarcticou, Sheeran žije na farmě v Suffolku. ■