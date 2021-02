Slavná herečka (52) málem přišla po pádu v pralese o život. S těžce poraněnou nohou cestovala do nemocnice 55 hodin

Ashley Judd Profimedia.cz

Právě při treku za nimi se herečka zranila zakopnutím o spadlý strom. Vzhledem k dlouhým cestám pralesem je potřeba vycházet před svítáním a její lampa nefungovala jak měla.

„Přátelé, bez mých bratrů a sester v Kongu bych nejspíš zemřela na vnitřní krvácení a přišla o nohu. Probudila jsem se s nesmírným vděkem za všechny, kteří mi pomohli na mé 55 hodin trvající odysee,“ napsala k sérii fotek ze záchrany Ashley.

„Papa Jeanovi trvalo 5 hodin mě najít v pralese, kde jsem ležela na zemi se zlomenou nohou. Řekl mi, co musí udělat a já se zakousla do kusu dřeva ve chvíli, kdy mi zlomeniny napravoval do takové pozice, abych mohla být transportována. Křičela jsem a svíjela se bolestí, ale zachránil mě. Šest mužů mě poté opatrně přesunulo do houpací sítě a nesli mě tak 3 hodiny po nerovném terénu,“ vyprávěla neskutečný příběh herečka, která měla velké štěstí, jelikož zdravotní pomoc byla hodně daleko.

Po vynesení z deštného pralesa ji vezli na motorce 6 hodin do města Jolu. Tam strávila noc a druhý den byla letecky přepravena do hlavního města Kinshasa, kde zůstala 24 hodin a až poté byla konečně přemístěna na jednotku intenzivní péče do Jihoafrické republiky, kde jí operovali.

Od momentu, kdy se poranila až ke chvíli, kdy se se svým těžkým zraněním dostala na operaci uběhlo dlouhých 55 hodin. V pralese byla s partnerem a dvěma průvodci.

„Nehody se stávají. Jednoduše jsem ve tmě zakopla o spadlý strom a upadla. Hned jsem věděla, že je má noha zlomená. Pět hodin se mnou byl náš průvodce, který mi nohu přidržoval a já se neustále bolestí zakusovala do malého kusu dřeva,“ uvedla poté v rozhovoru Ashley.

Ta si podle jejích slov sáhla na dno svých sil, protože bolest, kterou zažívala, ji chvílema vedla až k omdlení či zvracení. Sama při dlouhé záchranné cestě zjistila, že mnoho lidí by po zranění v pralese na velice vzdálenou zdravotní péči nedosáhlo, protože by neměli peníze na převoz. I o tento problém se Judd bude nyní více zajímat. V tuto chvíli je stále v nemocnici a děkuje Bohu za to, že má obě nohy a je naživu. ■