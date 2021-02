Kam se poděla okatá Jana z Lásky z pasáže? Herečka (59) už sice není tenká jako proutek, ale šarmu má pořád na rozdávání

Táňa Kulíšková a Lukáš Vaculík ve filmu Láska z pasáže Foto: reprofoto Láska z pasáže

Čeští diváci pak tuto herečku přestali na plátně vídat a mnozí se divili, co se s ní stalo. Do našich médií pronikly pouze informace, že v osobním životě prožila podobné drama jako její Jana z Lásky z pasáže. Připomeňme, že Pavel, kterého ve filmu hrál Vaculík, na konci příběhu zemře. Pět let po natočení filmu čelila Kulíšková stejné tragédii.

Dostala druhou šanci

Její první manžel, herec Pavol Juráň (✝29), za kterého byla provdaná pouhé tři roky, se nešťastnou náhodou utopil v hotelovém bazénu v Žilině. Mladá, tehdy osmadvacetiletá vdova, měla pocit, že se celý její život ocitl v troskách. Utápěla se v myšlenkách, že pro ni vše skončilo, zůstane už navždy sama a nikdy ani nepozná radosti mateřství. Její smutné vize se naštěstí nenaplnily. Život jí dal druhou šanci v podobě současného partnera, herce Vladimíra Jedľovského (69), se kterým má syna Adama (26). Ten se ale v rodičovských šlépějích nevydal a dal přednost informatice.

Herečka jedné role?

Protože čeští diváci se s Kulíškovou na stříbrném plátně nesetkávají, mnozí se ptají, zda náhodou neskoncovala s herectvím. Všechny její fanoušky můžeme uklidnit, že nikoli – z našeho povědomí se vytratila proto, že působí především na rodném Slovensku. Absolventka bratislavské Vysoké školy múzických umění hodně natáčí v televizi, působí také v dabingu a v rozhlase a od roku 1986 je v angažmá v trnavském Divadle Jána Palárika.

Svatba už nebude

Herečka slovenským médiím prozradila, že s Vladimírem Jedľovským se seznámila v době, kdy ani jeden z nich netušil, že se z nich jednou stanou životní partneři. Když jí bylo dvacet, točila s ním film Cukor (1982), kde hráli manžele. V jedné scéně se spolu dokonce ocitli v posteli pod jednou peřinou. A později, už jako pár, dostali i několik příležitostí zahrát si společně v divadle.

„To, že jsme partneři i v soukromí, nám pomáhá lépe se na sebe naladit,“ zmínila Kulíšková pro život.pluska.sk. „Je to jako notová osnova. Když máte spolu hrát, nemůže jeden mluvit v dur a druhý v mol.“ Doma ale divadlo nerozebírají a netáhne je to ani k oltáři – bezmála třicet společných let jejich lásku spolehlivě prověřilo i bez papíru. Sdílejí společnou vášeň pro dostihy, i když Kulíšková se na koně posadila jen jednou a stačilo jí to. Pak už si sedla jen na poníka.

Jsou důležitější věci než postava

Dnes je z Tatiany Kulíškové dáma s kyprými tvary, ale to ji vůbec netrápí. Přiznává, že své tělo přijímá takové, jaké je, i když v mládí byla hubená. Ale od chvíle, kdy se jí narodil syn (otěhotněla ve 32 letech), přestala postavu řešit, protože pochopila, že jsou důležitější věci než figura jak ze žurnálu. Ze stárnutí samozřejmě není nijak odvázaná, ale bere ho jako součást života.

Ve slovenských médiích na sebe Kulíšková prozradila i další drobnosti. Nemá například v lásce domácí práce a také ji nebaví vytrhávat plevel na zahrádce. Vždycky se totiž vrátí jako bumerang. Zahrada je proto především hájemstvím jejího partnera. Zato ráda vaří a zpracovává úrodu. A nad jejím červeným zelím, které připravuje na Vánoce, se prý všichni olizují až za ušima. ■