Misska z dětského domova Veronika Kašáková je maminkou. Porodila syna, kterému dala krásné jméno

Veronika Kašáková porodila chlapečka. Foto: Archiv V. Kašákové

"Ahoj světe, internete. Konečně jsem tu mezi vámi, narodil jsem se 16.2 2021. Jmenuji se Matyáš. Maminka vytlačila 4,210 kg a 53 cm obrovské lásky. Je statečná a táta se mi taky moc líbí. Tak já jdu chrnět, byla to fuška," prozradila Kašáková.

Veronika plánovala s partnerem svatbu, kvůli těhotenství a také koronavirové situaci ji ale odložili. "Stihli bychom to, kdyby nebyla situace, jaká byla. Teď před porodem se mi svatbu nechce organizovat, a zároveň ani ne hned po něm. Počkáme, až bude děťátko trošku starší a užije si to stejně jako my," uvedla pro Super.cz Kašáková. ■