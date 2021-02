Jágr oslavil 49. narozeniny se svojí krásnou Dominikou. Dárek od přátel? „Doufám, že diamanty,“ reagovala jeho partnerka

Jaromír Jágr s přítelkyní Dominikou Foto: Archiv J. Jágra

Od přátel dostal nedobytnou dřevěnou bedýnku s překvapením. Netušil, co je jejím obsahem. "Na to, jak jsem dřel, by tam měly být minimálně diamanty," řekl vtipně Jágr. A zareagovala také jeho partnerka. "Já bych byla taky ráda, kdyby tam byly diamanty," smála se krásná Dominika.

A to by nebyl Jaromír, aby něco nepřidal. "Se začínáš vybarvovat," smál se na celé kolo. Co nakonec v bedně bylo, neprozradil. Ale údajně šlo o jídlo a sladkosti. "Dárek, který zrovna teď nepotřebuju," dodal se smíchem. ■