Pár dní po porodu už stála před objektivem: Moderátorka fotila i s maličkou dcerkou

Veronika Farářová s dcerou Viktorií Foto: archiv V. Farářové

Aktuálně si Veronika užívá svou novou životní roli. Jen pár dní po porodu už ale stihla pózovat před objektivem.

„Vikinka přišla na svět už 4.2. Musím přiznat, že začátky nejsou úplně jednoduché, a tak jsem potřebovala, a stále ještě potřebuji čas na to, abych vstřebala všechny nové emoce. Je to pro mě velmi intimní a osobní záležitost a v tuto chvíli zatím necítím potřebu ji ukazovat světu,“ řekla Super.cz Farářová. Dítěti proto není vidět do obličeje.

Veronika ještě sedm dní před porodem hýřila elánem a stále pracovala. Nás samozřejmě zajímalo, kdy se hodlá k práci v soutěži krásy po porodu vrátit. „České Miss Essens se aktivně věnuji i nadále. Uvidíme, co přinese čas,“ říká Veronika, která s celým týmem plánuje další aktivity s finalistkami, jež budou vzhledem k vládním nařízením online. ■