První zamilovaná fotka hvězdného páru: Marek Lambora poprvé promluvil o vztahu s krásnou Miss Bezděkovou

Marek Lambora s přítelkyní Andreou Bezděkovou už lásku netají. Foto: Archiv M. Lambory

A nyní se z citů k bývalé královně krásy vyznal i Marek. Oba zklamalo, že nemohli o svém vztahu promluvit jako první, prozradily ho snímky paparazzi fotografů deníku Blesk.

"Soukromí je podle mého jedna z nejdůležitějších věcí, kterou každý máme, a tak si myslím, že je důležité si ho chránit a bedlivě střežit. A tak tomu je i u lásky. Měla by se hýčkat, opětovat, přijímat, ale hlavně chránit," uvedl Lambora.

"Proto jsme si s Andreou chtěli dopřát to malé tajemství v podobě soukromí, abychom se mohli mít pro sebe jen my dva. Pomalu jsme uvažovali o tom, že bychom to světu chtěli sdělit a radovat se veřejně. A tak mě mrzí, že nám privilegium to říci jako první vzal fotograf, který nás dvě hodiny sledoval na procházce," vysvětluje Lambora.

Vztah nakonec potvrdil. "Každopádně bych chtěl říct, že jsme šťastní," dodala hvězda seriálu Slunečná. ■