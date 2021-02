Jan Přeučil slaví narozeniny s úctyhodným číslem. Životní lásku poznal až v podzimu života

Příští rok oslaví půlkulatiny. Foto: Jaroslav Hauer

„Je to neuvěřitelné, možná trochu nepokorné, ale já se na svůj věk necítím. Je to jenom číslo,“ nechal se slyšet nejslavnější nositel klobouků. „Je to zvláštní, ale mohu říct, že až nyní, v tomto jaksi vrcholném věku prožívám skutečně asi nejšťastnější období mého života, a to s mou milovanou Evinkou. Oba jsme si prošli několika vztahy a manželstvími a vlastně jsme si na sebe museli ’takzvaně počkat’, prozradil pro Super.cz Přeučil, který před několika měsíci sám prodělal i koronavirovou nákazu, ale díky své kondici naštěstí v mírné formě.

Herec, dabér, rétor i kantor má pocit, že rok před oslavou půlkulatin je čas na bilancování. „To, že mě oslovili moji přátelé, a že vznikají úžasné věci, to mě nesmírně těší. Takže pracujeme, natáčíme, vybíráme ze stovek fotografií, fotíme. Je to úžasné, nenudíme se a to je dobře,“ říká s úsměvem gentleman a elegán Jan Přeučil, který poodhalil, že v dokumentu i knize odhalí i podle sebe asi největší životní selhání, které však paradoxně pomohlo jemu samotnému udržet se v minulém režimu v milované profesi, a pomohlo i řadě jeho kolegů v Divadle Na zábradlí, kde strávil 33 let a jehož byl část období i uměleckým šéfem. ■