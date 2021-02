Cristovao jako Homer Simpson nebo Forrest Gump. S touto písní bude zpěvák Česko reprezentovat na Eurovizi

Benny Cristo: Omaga Video: Česká televize

Česká televize a Ben Cristovao (33) aka Benny Cristo zveřejnili skladbu, s níž bude zpěvák v květnu soutěžit na Eurovizi. Se songem Omaga (název je obměnou zkratky Oh My God) tvůrci zároveň představili i klip. Zpěvák se v něm stylizuje do hrdinů kultovních filmů a seriálů jako Hříšný tanec, Pulp Fiction, Simpsonovi nebo Forrest Gump.