Těžkotonážní zpěvačka se svlékla do chlupatého prádélka a hrdě vystavila objemnou zadnici!

Lizzo Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Zpěvačka Lizzo (32) opět potěšila všechny pány, kteří si potrpí na pořádné macandy. Rapperka se toho opravdu nebojí a připravila si pro své fanoušky vskutku velkolepý valentýnský dárek. Jak je u ní zvykem, bez špetky studu zapózovala v prádélku, aniž by řešila své tělesné proporce.

Tentokrát zvolila červené chundelaté prádlo. Samozřejmě dala největší prostor své obří zadnici a celulitidě, na kterou je náležitě hrdá. A odborníci na zdravou životosprávu kroutí hlavou.

Lizzo sebevědomí vůbec nechybí a neřeší ani kritiku. Fitness trenérka Jillian Michaels se například vyjádřila, že bychom měli oslavovat její hudbu, a nikoliv její tělo. Nechápala, proč by se do nebes měl vynášet výsledek zjevně špatné životosprávy. To ale Lizzo nechalo v naprostém klidu. Prý je pořád stejně tlustá, ač se pokusila v minulosti detoxikovat své tělo.

A zjevně má její kyprá postavička řadu obdivovatelů. Jinak by se Lizzo nesvlékala jako na běžícím páse... ■