Tvořili jeden z nejžhavějších filmových párů: Proč Salma Hayek plakala, když měla točit milostné scény s Banderasem?

Salma Hayek a Antonio Banderas v trháku Desperado Profimedia.cz

„Měli jsme točit a já začala natahovat. Nevěděla jsem, jestli to zvládnu, bála jsem se,“ přiznala Hayek v podcastu Armchair Expert.

„Jednou z věcí, která mě nejvíc děsila, byl Antonio. Byl naprostý gentleman a dodnes jsme blízcí přátelé, ale byl tak uvolněný. Nikdy jsem se s nikým takovým nepotkala, vyděsilo mě to. Začala jsem plakat a on se cítil hrozně. Styděla jsem se, že pláču.“

Herečka dodala, že Antonio i režisér Robert Rodriguez byli skvělí a nijak na ni netlačili. „Nechtěla jsem si vůbec sundat ručník, snažili se mě rozesmát, na dvě vteřiny jsem ho pustila, a pak se zase rozbrečela. Ale překonali jsme to. Udělali jsme to nejlíp, jak to v té době šlo,“ zavzpomínala.

S Rodriguezem a Banderasem Hayek spolupracovala také na filmech Tenkrát v Mexiku (2003) nebo Čtyři pokoje (1995), s Antoniem si pak zahrála například i ve filmu Frida (2002), jenž jí vynesl nominaci na Oscara. ■