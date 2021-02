„Nejen dezinfekci, ale i deratizaci!“ Ženu z Výměny při úklidu šokuje hmyz a cigareta mezi hračkami

Při úklidu našla i nemilé překvapení v krabicích s hračkami dvouleté holčičky. Foto: Super.cz/TV Nova

Velmi často se v reality show Výměna manželek řeší téma úklidu. K čistotě domácnosti má každá žena jiný postoj a to, co jedna označuje za uklizenou domácnost, může být pro jinou ženu nedostačující.

To je případ účastnice Báry, která se do pořadu přihlásila hlavně proto, že je jeho fanynkou a pravidelnou divačkou. Její prvotní nadšení ale moc dlouho nevydrží. Ve své náhradní rodině je nespokojená s úklidem domácnosti. Nezahálí a hned druhý den vstává ve 4 ráno, aby se pustila do generálního úklidu.

„Ty vo*e, to je mazec,“ dala na kameru průchod svým emocím při čištění koupelny.

„Mám to tady vydezinfikovaný, trochu to tu smrdí, ale koupelna je jako nová,“ raduje se později z prvních výsledku. Radost ale vystřídá další zklamání, když mezi dětskými hračkami objeví nedopalek od cigarety a za skříní hmyz.

„Co to je za humus? Není to žádná štěnice, ploštice nebo něco takového, že ne? Já se toho teď normálně štítím,“ prohlásí zděšená maminka. Nežádaný host v bytě ji pořádně vyvedl z míry. „Jestli tady ještě najdu něco takového, nebo to najdu na sobě, tak říkám, že tady nebudu. Ono by to tady chtělo nejen dezinfekci, ale i deratizaci,“ nechala se slyšet Bára. ■