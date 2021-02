Loni vrtěla sexy zadečkem v Riu: Takhle to vítězce StarDance na slavném karnevalu slušelo

Veronika Lálová Foto: archiv V. Lálové

Ta měla možnost se loni slavného karnevalu zúčastnit, ale letos na vrtění zadečku v rytmu tance musí zapomenout. „Letos karneval bohužel nebyl, v tuto dobu by to v Riu neskutečně žilo, oslavoval by se tanec, barvy, radost ze života. Jsem z toho smutná,“ řekla Super.cz Lálová, jež je v kontaktu se svými brazilskými přáteli.

„Kamarádi z Ria sdílejí fotky z minulého ročníku se smutnými slovy. Píšeme si a doufáme, že se život vrátí do normálu a všichni si opět budou moci plnit sny a užívat život. Pro Rio znamená karneval hodně, připravují se na tuto událost celý rok, celý rok se těší a žijí tím,“ vysvětluje populární tanečnice.

Pro Lálovou byla její účast na karnevalu splněním velkého snu.

„Zúčastnit se karnevalu pro mě znamenalo splnit si životní sen. Jsem šťastná, že se mi to podařilo. A rovnou v pozici múzy, která je prestižní. Všechny tréninky se vyplatily. Navíc jsme společně s Českou televizí natáčeli dokument, takže jsem si to užila se vším, co mě baví. Kéž bych si mohla zatančit ještě jednou,“ doufá Lálová, jež si ale bude muset ještě minimálně rok počkat a doufat, že pandemii koronaviru konečně skončí. ■