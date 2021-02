Rozhovor na kameru po 3 letech: Marcela Holanová se kvůli covidu zavírá doma. Strašně se bojím, přiznala

Marcela Holanová Super.cz

"Z vystoupení mám velkou radost, protože být doma zavřená je už pro mě opravdu strašné. Ani nevíte, jak ráda bych šla zase mezi lidi, ale není to bezpečné," přiznala. Sama neví, zda už nákazu prodělala.

"Když jsem byla na testech, byla jsem negativní, i když jsem měla příznaky. Ale každý to prožívá jinak. Ale ono je to v podstatě jedno. A strašně se bojím, nechci dopadnout jako někteří lidé. Snažím se chránit, co to jde," krčila rameny.

Kvůli nákaze covidem se neviděla o Vánocích ani se svým synem Karlem, kterého má z manželství s Karlem Šípem (75). "Měl jet na dovolenou do Dubaje, ale testy ukázaly, že je pozitivní. Jinak mě ale navštěvuje, vídáme se," vysvětlila.

Dospělý syn už má svůj život, Marcele doma pomáhá její partner. "Musím ho pochválit, protože se o mě stará vzorně," uzavřela Holanová. ■