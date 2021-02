Od němého filmu po Vorlíčka: Meda Valentová měla mimořádně zajímavou uměleckou dráhu

Meda Valentová Foto: ČTK

A do třetice Vlasta Burian. Tentokrát se s ním na obrazovkách Televize Seznam setkáme 16. února v roli upjatého bankovního revidenta v nestárnoucí komedii To neznáte Hadimršku. Král komiků si tuto postavu s úspěchem zahrál už v divadle – veselohra autorů Franze Roberta Arnolda a Ernsta Bacha byla jednou z nejúspěšnějších her, které na své scéně uváděl.