Bude z něj pan Vajíčko bez vlasů i vousů? Jan Dolanský prozradil, že má v plánu změnu image

Jan Dolanský Super.cz

Už delší čas má Dolanský vousy, díky tomu jsou si i podobnější se seriálovým bratrem, kterého ztvárňuje Roman Tomeš (33). "Vousy už nosím dlouho, protože je mi nepříjemné se holit a taky strniště hrozně škrábe. Teď během natáčení nic, ani účes, měnit nemůžu, ale až to dotočím, tak to zase změním. Mám plán, že se oholím úplně dohola," řekl Super.cz.

S tím, že by se tak víc líbil svojí manželce Lence Vlasákové (48), nepočítá. "Ale nedělám to kvůli ní, ale kvůli sobě. Aby byla nějaká změna, " krčil rameny. Shodli jsme se, že právě stereotyp během dlouhého lockdownu touhu po změně vyvolává. "Co mají taky lidi dělat, když nikam nemůžou a dostáváme takové příkazy, jaké dostáváme," míní.

A čím si krátí čas on sám, když zrovna nemá natáčení? "Jako většina lidí sedím doma, přemýšlím o tom, jak to nemá celé smysl a chtěl bych jít do práce. O tom člověk dost přemýšlí. Pak i o tom, co vyroste z dětí, když nechodí do školy. To zabere tak půl dne, pak už je čas na oběd, a potom o tom přemýšlíte znova," zněl dost beznadějně Dolanský.

Během nouzového stavu se nedostal ani k tomu, aby rozšířil svoje zájmové aktivity. "Rád bych se něco naučil, ale když vás nikam nepustí, není kde. Můžete číst, sledovat filmy, věnovat se těm dětem, to je tak všechno," uzavřel. ■