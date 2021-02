Koho někdy nevyhodil, jako by nebyl: Hvězdy sportovního zpravodajství vzpomínají na Otu Černého (✝77)

Otakar Černý Profimedia.cz

Všichni tři se shodují, že Černý byl legendární moderátor svéráz, který kritikou nešetřil. Na druhé straně také férový muž, který miloval humor a který pro sport a Českou televizi žil.

„Na Otu se nedá vzpomínat se zármutkem, musí se vzpomínat spíš na všechny ty veselé momenty, protože to byl člověk, který se rád smál a nádherně se smál očima. Nebýt Oty Černého, tak sportovní program České televize nevznikl vůbec, nebo mnohem později,“ řekl Super.cz moderátor Michal Dusík, který s Otakarem Černým spolupracoval ze všech nejdéle.

Se sportovní redakcí byl Otakar Černý spojen od roku 1969, v té době ale fungoval pouze jako externista. „Kvůli komunistům tady nemohl pracovat jako zaměstnanec Československé televize, přestože vyhrál konkurz. Odmítl vstoupit do strany. Častokrát byl trošku utajený, nesměl být vidět jeho obličej, nesměl být slyšet jeho hlas, přesto tuhle práci dělal a dělal ji rád,“ vzpomíná dál jeho kolega a přítel.

Nezapomenutelné jsou pro něj hlášky, kterými se Otakar Černý snažil své kolegy hecovat a motivovat. „Pořád budeme v podvědomí slyšet to jeho: ,No, bylo to blbý, jako vždycky.' To byla možná jeho největší pochvala, protože když řekl tohle, znamenalo to, že to bylo v pořádku. A pak taky rád říkal: ,Takových, jako jsi ty, je fronta až na Pražského povstání. Každý z nich to může dělat a každý to chce dělat. Tak se koukej snažit, ať jsi lepší než oni',“ směje se Michal Dusík.

Na Otakara s úctou vzpomíná také další z jeho kolegů, výkonný ředitel ČT sport, Jiří Ponikelský. „Ota kromě toho, že miloval svou rodinu, miloval své hokejové Kladno, byl to Kladeňák každým coulem, miloval Českou televizi a především sport. Jeho stopa tady zůstane, protože program ČT sport je jeho dítětem. Choval se k nám jako otec se vším, co k tomu patřilo: uměl pochválit, ale dát i pomyslný pohlavek,“ říká.

Sympatické moderátorce Barboře Černoškové zase pomohl v začátcích kariéry a také díky němu se stala součástí pořadu Branky, body, vteřiny.

„Já jsem pana Černého poprvé viděla v brněnské redakci sportu, když přijel na inspekci. Pamatuju si, že jsem s ním jela ve výtahu, v té době ještě jako elévka, a už tehdy jsem z toho měla zážitek, protože to byl svéráz. O několik let později jsem od něj dostala nabídku na moderování Branek, bodů, vteřin, takže mu vděčím za to, že tento pořad od roku 2007 moderuji. Vděčím mu za spoustu dobrých rad,“ prozradila nám moderátorka.

Tak jako její kolegové, i Barbora Černošková má na Otakara Černého mnoho nezapomenutelných a leckdy i humorných vzpomínek.

„U nás se někdy trochu z legrace říká, že koho Ota někdy nevyhodil, jako by nebyl. Kdekdo z nás s ním má takovou historku plnou peprných výrazů, ale byl to fér chlap, i když třeba vybouchl a zjistil, že neměl pravdu, tak to dokázal vždy urovnat,“ vysvětluje a dodává, že jeho osobitý humor zažila několikrát na vlastní kůži.

„Říkával mi: ,Viděl jsem v televizi hezkou holku, nevíte, kdo to byl?',“ směje se při vzpomínce Barbora. A je ráda, že jí zkušenější kolega dal do profesního života spoustu cenných rad. „Upozorňoval mě na to, že nejsme komerční médium, aby pro nás bylo důležitější, jak člověk vypadá, a že si mám dávat pozor, abych svým vzhledem nestrhávala pozornost od svých výsledků. Je nám všem moc líto, že už tu s námi není,“ dodává se zármutkem sympatická blondýnka. ■