Rihanna odhodila podprsenku a vyfotila se nahoře bez. Saténové boxerky si ale nechala

Rihanna Profimedia.cz

91 miliónům z nich ukázala své sexy tělo v saténových boxerkách, ke kterým si nevzala žádnou podprsenku. O to, aby se ukázala bez prádla, ji prý požádal její kamarád, jamajský dýdžej Popcaan. „Když Popcaan řekne: Nešlo by to dneska bez prádla, jen pro mě, holka,“ napsala Rihanna (32) ke snímku, kde si své vnady přidržuje rukou, aby neodhalila až moc.

Pro zpěvačku není částečná nahota žádný problém. Ve spodním prádle se ukazuje pravidelně, protože má vlastní značku a svým sexy tvarovaným tělem dokáže propagovat nejlépe. K hudbě se prý ale brzy vrátí, fanoušci ji o nové písně prosí už roky. Své poslední, osmé album s názvem Anti, vydala v roce 2016. ■