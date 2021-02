Férový chlap i kamarád: Smrt moderátorské legendy Otakara Černého (✝77) zarmoutila Bernatského i Zárubu

Robert Záruba s Otakarem Černým na archivním snímku Profimedia.cz

„Odešla silná a nezaměnitelná osobnost plná energie, pro kterou nebylo nic nemožné. Odešel férovej chlap a velkej ŠÉF. A především odešel kamarád, který bude tak moc chybět. Díky, díky, díky a někdy zase na viděnou, Otíku,“ řekl Super.cz Bernatský zlomeným hlasem.

A vzpomínal také šéfkomentátor sportovní redakce ČT Robert Záruba. „Muž, který rád posouval hranice, nic neměl za nemožné a pomohl objevit mnoho velkých věcí: nápaditý jazyk sportovní reportáže, krátké otázky, televizní debaty, sportovní kanál a Jardu Jágra. Emeritní/navždy šéfredaktor naší redakce,“ napsal Záruba.

Otakar Černý se nevěnoval jen sportovnímu zpravodajství. Po revoluci patřil k průkopníkům politických debat. Diskuse s politiky v pořadech Debata a Co týden dal byly velmi populární. Černý měl svůj nezaměnitelný moderátorský styl. V roce 1995 z České televize odešel, ale v roce 2002 se vrátil zpět do redakce sportu. Před osmi lety odešel do zaslouženého důchodu. ■