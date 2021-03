Zanedlouho rodí: Pokojíček pro miminko ale Hejdovi nemají ani zdaleka hotový

Zorka Hejdová Michaela Feuereislová

„Pokojíček je zatím ve fázi návrhu, ale všechno už bere rychlý spád, tak snad to do porodu stihneme.... Zatím je to ale pořád prázdná místnost jen se skříní,“ říká Zorka, která spoléhá také na zručnost svého manžela Míry Hejdy. „Míra se zapojuje dost. Hlavně jeho interiéry a zařizování baví, je to součást jeho práce, takže zrovna pokojíček jsme opravdu ladili oba dva společně a měl k tomu spoustu připomínek (směje se). Určitě to není ten typ chlapa, co je mu to jedno a nechává všechno na ženě. Zařizuje toho dost,“ říká hrdě Zorka.

Doufali jsme, že když přijde řeč na vybavování pokojíčku, tak se moderátorka prořekne a prozradí barvu. Zorka si ale dala záležet na tom, aby neprozradila, jestli bude v růžové, či modré barvě. Rádi by si informaci o pohlaví miminka nechali pro sebe.

„Fakt je mi tak nějak moc hezky v pocitu, že o nás lidi neví úplně všechno a to, že pohlaví víme jen my, je pro mě strašně krásný tajemství. Takže už to tak asi zůstane. Nicméně po narození už to tajit nebudeme, to je jasná věc,“ dodala Hejdová, která tak nebude následovat třeba příklad herečky Terezy Ramby, která mluví o svém dítěti neurčitě jako o „Slunci“. ■