Hejdová maká bez omezení i v závěru těhotenství. Kolegové se obávají, že porodí v rádiu

Zorka jde v těhotenství pomalu do finále. Foto: Archiv Z. Hejdové

„První tři měsíce nebyly úplně procházka růžovou zahradou, ale vypadá to, že jsem si to vybrala v začátku, a teď se cítím pořád skvěle. Bříško pořád roste, takže pohyb už je dost omezen, ale energii mám a je mi celkově moc fajn,“ svěřila se Super.cz Zorka, která zatím stále pracuje v rádiu a nějaký čas za mikrofonem hodlá ještě vydržet.

„Pořád vysílám v rádiu Odpolední show s kolegou Tomášem Zástěrou, každý všední den, ale přeci jen sedíme ve studiu a mluvíme, takže to je pro mě fyzicky velmi nenáročné,“ říká s úsměvem moderátorka a jedním dechem dodává: „Čekají mě poslední dva nebo tři týdny, podle toho, jak se budu cítit.“

Zorka doufá, že nepojede z rádia rovnou do porodnice. „V rádiu si ze mě dělají srandu pravidelně, že to kdyžtak ’odrodíme’ tam, ale to bych teda fakt dost nerada! Jak znám svoje kolegy, ještě by to zároveň stihli komentovat přímo do éteru a livestream na Instagram by rozhodně taky nechyběl,“ směje se.

Zorku ještě čeká velká moderace. „Do porodu mě z pracovního hlediska čekají ještě Hudební ceny Evropy 2, které s Tomášem každoročně moderujeme, a na ty se moc těším. Pak už ale opravdu mateřská a těšení se na miminko. Potřebuju ještě doplnit výbavičku, všechno vyprat, roztřídit, no bude to nabitý,“ dodává s úsměvem na rtech Zorka Hejdová. ■