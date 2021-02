Vrtění zadečků v rytmu samby a polonahé tanečnice. Tenhle karnevalový rej letos v Riu neuvidíte

Karneval v Riu se letos bohužel nekoná. Profimedia.cz

V těchto dnech by se od pátku až do středy veselily tisíce lidí v ulicích Ria. Temperamentní tanečnice a jejich vrtící se zadečky ale v ulicích města neuvidíte. A ten, kdo by se přece jen chtěl zúčastnit nějakého tajného večírku, se musí připravit na pořádně mastnou pokutu. Většina obyvatel zrušení karnevalu v dnešní době chápe.

Obrovská koncentrace lidí na malém prostoru by mohla mít katastrofální následky v šíření covidu. Naděje všech se upíná k očkování. Do konce roku chtějí v Brazílii naočkovat milióny lidí. Karneval v Riu je součástí brazilské identity s více než 300 let dlouhou tradicí.

Naposledy byl zrušen v roce 1912. V galerii si připomeňte odvážné modely spoře oděných tanečnic z minulých let. Doufejme, že své taneční umění budou moct předvést už příští rok… ■