Janžurová jako pošťačka, poslíček Lábus, Trojan v tramvaji a Svěrák na nádraží: Tolik známých tváří jste v klipu ještě neviděli

Igor Orozovič & Vladimír Javorský - Hippokratova armáda

Iva Janžurová (79) se tak objeví jako pošťačka, z Jiřího Lábuse je poslíček s pizzou, Radek Čermák a Václav Neužil ztvárnili metaře, David Prachař zase policistu. Bez kostýmů pak určitě poznáte v řadě cestujících tramvají a metrem nebo na nádraží například Zdeňka Svěráka (84), Ivana Trojana (56) anebo Annu Fialovou s Veronikou Khek Kubařovou.

Píseň složil Orozovič už před rokem, na začátku první vlny, nyní se k ní obrazově vrátil. "Už tehdy jsem cítil, že bych rád vyjádřil poděkování lékařům za jejich práci tím, co umím. Říkal jsem si, že je čas na nějaké upřímné poděkování a zároveň poděkování s obecnější platností, protože lékařům se má děkovat stále, nejen během krize. A tak vznikla píseň Hippokratova armáda. Měla by to být taková óda na lékaře – rytíře, kteří životy chrání," vysvětlil herec, který má k lékařům blízko. Jeho babička byla pediatrička, maminka pracuje v Thomayerově nemocnici v Praze.

"Cesta k realizaci vizuální podoby písně Hippokratova armáda byla dlouhá. Načrtli jsme obraz neznámého člověka, který cestou do práce potkává na ulici slavné osobnosti v nejrozličnějších povoláních. A až na konci se ukáže, že největší osobností je právě ten „neznámý“, protože je lékař," upřesnil ke klipu, který má i charitativní rozměr.

"Přes veřejnou sbírku mohou teď lidé přispět na konto uvedené v titulcích klipu Hippokratova armáda, a přilepšit tak lékařům v náročných pracovních podmínkách. Na stejný účet půjde i veškerý výtěžek z poplatků a prodeje singlu," uzavřel Orozovič. ■