Před velkými kulatinami stihla najít lásku a nafotit se pro pánský časopis: Legendární doktorka Quinnová slaví 70

Jane Seymour Profimedia.cz

Ikonická herečka a sexsymbol Hollywoodu Jane Seymour (70) slaví 70. narozeniny. Její věk by jí přitom hádal jen málokdo. Legendární Bond girl, známá také jako neohrožená doktorka Quinnová, totiž jako by nestárla.

Ještě před třemi lety pózovala na obálce Playboye a nechala se tehdy slyšet, že si připadá víc sexy než kdy dřív. Lásku také našla až po šedesátce a nezpomaluje ani pracovní tempo. Co se týče hraní, obsazují ji jak do rolí jejích vrstevnic, tak výrazně mladších žen.

Seymour byla za život vdaná čtyřikrát. Čtyřikrát se také rozvedla. Většina vztahů prý ztroskotala na tom, že byla herečka až příliš aktivní, příliš málo doma. „Žádné z těch manželství jsem neukončila já, ale mé protějšky. Tím, že si našli někoho jiného,“ prozradila časopisu People nedávno se smíchem.

Se svými bývalými se snaží vycházet dobře, a přestože rozchody byly pro ni náročné, pomohlo jí vidět cizí utrpení. „Když vidíte, čím lidé na celém světě procházejí, dojde vám, že se zabýváte malichernostmi,“ nechala se slyšet herečka, která se angažuje hojně v charitě.

S posledním manželem, režisérem Doktorky Quinnové Jamesem Keachem byla 20 let, když se rozešli. „Nikdy by mě nenapadlo, že budu po šedesátce sama,“ přiznala tehdy herečka, ovšem rok po rozchodu narazila na starého známého, režiséra Davida Greena.

„Náhodou jsem potkala někoho, koho jsem znala 38 let. Byl dlouho ženatý, ale i jeho manželství skončilo. Nepřál si to, stejně jako já jsem nechtěla, aby skončilo to moje. Najednou jsme byli oba volní a od té doby jsme spolu,“ přiznala ABC News.

Seymour nadšení do života v žádném případě neschází, což na ní obdivují nejvíce její děti. Sama říká, že se s věkem cítí svobodnější a přijímá samu sebe takovou, jaká je, lépe než v mládí.

V 67 letech Seymour pózovala pro Playboy.

