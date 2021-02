Předpovídal Michael Jackson pandemii? Bývalý bodyguard promluvil o obavách krále popu

Michael Jackson Profimedia.cz

Někdejší bodyguard Michaela Jacksona (✝50) Matt Fiddes uvedl důvod, proč slavný zpěvák na veřejnosti téměř vždy nosil roušku, a to dávno předtím, než se stala každodenní nezbytností většiny z nás. Král popu se obával virů a potenciální infekce, která by ho mohla ochromit.

Zpěvák pochopitelně nemohl předpovídat přímo pandemii covidu, měl se ale na pozoru před jakoukoli virovou infekcí, která by se mohla rozšířit. „Věděl, že neustále hrozí přírodní katastrofa. Byl si vědom a předvídal, že nás může kdykoli vyhladit. Že by se mohla rozšířit nějaká bakterie,“ cituje Fiddese britský deník The Sun.

Kdyby Jackson žil, všem, kteří jsou dnes nuceni nosit roušky, by podle Fiddese vzkázal: „Říkal jsem ti to.“

Podle něj však zpěvák netrpěl germofobií, byl jen opatrný, aby neztratil hlas a nezklamal fanoušky. Jackson zemřel v červnu 2009 na selhání srdce. Bylo mu 50 let. ■