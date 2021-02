Tajná svatba? Habera a Peštová slaví 20 let spolu! Topmodelka překvapila prsteny na prsteníčku levé ruky

Daniela Peštová a Pavol Habera Foto: Archiv P. Habery

Žijí spolu dvacet let, ale o svatbě doposud veřejně nepadlo ani slovo. Je to opravdu již dvacet let, co se (58) a Daniela Peštová (50) do sebe zamilovali během společného moderování soutěže, která hledala českou topmodelku. Nyní Habera zveřejnil snímek, který vzbuzuje řadu otazníků. Vzali se?