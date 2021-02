Kamila Nývltová je ráda, že nouzový stav pokračuje: Lidé tady umírají během tří dnů, nemocnice praskají ve švech

Kamila Nývltová Michaela Feuereislová

Sice si trochu posteskla, že okres Trutnov, kde nyní žije v domě rodičů, spadl do uzávěry, ale prodloužení nouzového stavu schvaluje. Zpěvačka Kamila Nývltová (31) se Super.cz ozvala z městečka Rtyně v Podkrkonoší, odkud se nesmí hnout.

"Bála jsem se, že nouzový stav skončí, protože by to tedy bylo asi dost narychlo, když by se vše uvolnilo hned. Přece jen je ještě plno lidí nemocných a tady u nás v kraji praskají nemocnice ve švech. Takže jsem ráda, že pokračuje, ale věřím, že už se snad bude vše lepšit," doufá Kamila.

Obavy má o to větší, že nežije v anonymním velkoměstě. Rtyně má jen tři tisíce obyvatel. "Hodně lidí umřelo. Jsme malé město a známe se tady tak nějak všichni. Takže to opravdu plno lidí odneslo, i třeba během tří dnů, a to nebyli vyloženě nějak nemocní," svěřila.

I s uzávěrou už se smířila. "Jde to. Zatím nikam nepotřebujeme odjíždět, ale je pravda, že se sem fakt jen tak někdo nedostane. Kontroly jsou a policisté jsou poctiví," uvedla.

Na úkor toho ovšem oslavila svátek lásky sama, protože její přítel Pepa pracuje v Praze v odběrovém covidovém centru. "Pracuje tam už asi čtvrt roku. Zvládá to. Ale je to náročné. Lidí je samozřejmě pořád dost a bojí se. Ale hlavně, že se chodí testovat," dodala Kamila. ■