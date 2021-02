Petře Černocké se koronavirus zatím vyhýbá: Zpěvačka hodlá jít na očkování, brala by i Sputnik

Petra Černocká Super.cz

„Snažím se tomu vyhnout. Opravdu dělám vše pro to, abych se nepotkávala s lidmi. Mám ten správný respirátor, ale mám pocit, že teď už je to věc nahodilosti. Snažím se, nenabíhám si na vidle, když nemusím,“ prozradila Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali v divadle Studio DVA, kde natáčela online pořad.

„Fakt je, že kolem mě už to hodně lidí mělo. Někteří i starší, přes 80 let, tím propluli a bylo to. A pak jsou lidi mladší, kteří mají potíže. Já si připadám, že jsem v kondici, ale vím já? Třeba tam není něco v pořádku, a to se potom během téhle choroby projeví,“ svěřila se nám Černocká, která se snaží o sebe stále starat a nutno říct, že vypadá senzačně.

„Snažím se, jím zdravě, cvičím a mám většinou optimismus, tak doufám, že je to to správné,“ prohlásila Petra, která patří k těm, kteří na očkování proto covidu-19 půjdou. „Na očkování bych šla. Já jsem ročník, který by si neměl moc vybírat. U mě to je možná otázka života a smrti, takže říkám, že bych brala i ten Sputnik. Já jsem na ty ruské věci vždycky docela věřila,“ svěřila se Petra, která by vakcínu z východu, o které se poslední dny notně debatuje, nepodceňovala.

„Ruský vědci, když zkoumají, jak udělat dobrou vakcínu, tak zároveň vědí, že kdyby se jim to nepovedlo, tak skončí jako obvoďáci v Novosibirsku. Ta věda je tam dobře saturovaná finančně, jsou to výborný lidi, takže já bych ji nepodceňovala, brala bych i Sputnik," řekla herečka. ■