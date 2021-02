Leona Machálková 5 let po smrti Bořka Šípka (✝66) ničeho nelituje: Silnější karta ho ještě nepřebila. Vidím ho v našem synovi

Leona Machálková Super.cz

13. února to bylo pět let, kdy podlehl architekt Bořek Šípek rakovině slinivky. Zavzpomínali jsme na něj s jeho dlouholetou partnerkou zpěvačkou Leonou Machálkovou (53), která s ním má sedmnáctiletého syna Artura. "Byli jsme i na Bořkově hrobě, bylo sluníčko, celé to bylo takové uklidňující," řekla Super.cz Leona , která na život se Šípkem vzpomíná jen v dobrém, i když se rozešli. Díky synovi, který se mu podobá nejen vizuálně, ho má vlastně pořád po boku.

"Mám na něj mraky vzpomínek, neuvěřitelných bláznivých příhod, a ne, že se říká, že čas je milosrdný, ale na té misce toho dobrého a těch starostí a problémů, tak ty převažující vzpomínky jsou vesměs dobré. Je na co vzpomínat a opravdu nelituji, že jsme si spolu něco začali, nějakým způsobem spolu šli životem. Snad není nadnesené říct, že to mělo smysl, protože jsme se měli velice rádi, i když jsme se rozešli. Je tady Artur, dítě naší lásky, a je na co vzpomínat. Těžko se mi hledají slova. Zatím to nepřebila silnější karta," otevřela se Leona.

Bořka jí stále připomíná i jejich syn Artur. "A to velice. Stylem humoru, když se vyjadřuje, říkám si, že to už jsem někde slyšela. Nejsou to naučené fráze, ale třeba ty jeho komentáře vycházejí z genů Bořka, který měl rád černý humor, rád věci komentoval, dělalo mu radost šokovat, rozčeřit nudné hladiny. A Artur velmi rád někoho pobaví. Je hrozně důležité žít život zábavně, s nadhledem, a ne se pořád kontrolovat," míní.

Vypadá to, že i nadání zdědil Artur spíš po tátovi než po mamince. Stejně jako Šípek je multikulturní, má nadání na jazyky a rád by studoval v zahraničí. "Zpěvák z něj určitě nebude, i když má hudbu rád, nedopadlo nám to ani s kytarou ani s klávesami. Poslední dva roky se výrazně profiluje do výtvarna, má dobrý vkus a je odvážný, víc maluje a fotí a připravuje se, že by se hlásil na nějakou univerzitu zaměřenou na design, tak mu držím palce," uzavřela. ■