Dojemná vzpomínka na zesnulou dcerku. Vendula Pizingerová si připomněla smutné výročí

Vendula Pizingerová si dceru Klárku (✝5) často připomíná. Super.cz

„Nejsme tolik závislí na společenských akcích a na kultuře. Se svými kolegy jsme vytvořili spoustu projektů, které vyplňují díru, která vznikla,“ řekla Super.cz Pizingerová během našeho posledního setkání a byla konkrétní: „Měli jsem úspěšný projet, kdy nám architekta Eva Jiřičná vytvořila skleničky a karafy. Od začátku roku máme novou kolekci, piva, vína a čokolády. Etikety jsou vybaveny obrázky, které vytvořily známé osobnosti.“

Kromě kreseb Jiřího Lábuse, Martina Dejdara, Kairy Hrachovcové a dalších se na předmětech objevuje i kresba Venduliny dcerky Klárky, která podlehla leukémii. „Dala jsem to tam jako vzpomínku, kterou namalovala ona. Je to dvacet let, co byla Kapka naděje založena,“ říká Vendula, která založila nadační fond právě kvůli dceři. ■