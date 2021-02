Je výhoda mít mladou babičku: Josífka Vendule Pizingerové hlídá tchyně a kamarádka v jednom

Vendula se může spolehnout na péči tchyně a kamarádky v jedné osobě. Super.cz

Vendula Pizingerová (48) je žena činu a nic se na tom nezměnilo ani po narození syna Josefa . Nedlouho po porodu se prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje vrátila zpátky do práce. Může si to dovolit, protože má výpomoc. O čtyřměsíčního syna se skvěle postará její tchyně Simona Pizingerová, která je zároveň její dlouholetou blízkou kamarádkou.

„Když jsem v práci, tak se o syna perfektně stará babička. Má mladou babičku, což je velká výhoda, protože má hodně energie a je z Josífka šťastná. Jsem ráda, že je v jejích rukou a v prostředí, kde ho mají rádi,“ svěřila Super.cz Vendula v jednom ze svých prvních rozhovorů po porodu.

Vendula prý neplánovala, za jak dlouho se opětovně zařadí do pracovního procesu, a všechno nechala volně plynout. „V tomto případě jsem nic neplánovala. Občas si odskočím do práce, ale jinak jsem na mateřské.“

Pizingerová tedy jako pracující maminka nemusí využívat profesionální hlídačky. „Zatím to není potřeba. My si to tak v rodině užíváme. Když potřebuju na chvilku pomoct, mám doma taky patnáctiletého syna, který je miminko schopný pohlídat. Malý Josef je velmi šikovný. Ve třech měsících se začal obracet, a tak musíme být stoprocentně bdělí,“ říká Vendula.

Setkali jsme se, když přebírala propagační předměty své nadace, plechovky a lahve vína, ozdobené kresbami slavných osobností. „Je fajn péči o miminko občas přerušit a mít šanci se na chvíli věnovat novým věcem. O to raději se pak člověk vrací,“ říká Vendula Pizingerová. ■