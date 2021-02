Drobounkou zpěvačku s italskými kořeny požádal přítel o ruku den před Valentýnem: Vyvdá atraktivní příjmení

Zpěvačku Genny Ciatti pořáda přítel o ruku den před Valentýnem Foto: archiv G. Ciatti

S přítelem Jakubem jsou spolu necelé dva roky. "Paradoxně nás seznámila moje máma. Kuba má tiskárnu kousek od Opavy a zabývá se výrobou obalů. Mamka pro jeho firmu překládala," vyprávěla Genny Super.cz.

"No a před dvěma roky na Velikonoce mi potřebovala nutně něco poslat do Prahy, Kuba tam shodou okolností zrovna byl a ten den jel zpátky do Prahy. No a už mi zůstal. Je to nejlepší chlap, co jsem kdy poznala," vyznala se zpěvačka. ■