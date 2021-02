Oblíbený kulinářský pořad Kluci v akci opouští po 15 letech jedna z hlavních tváří

Filip Sajler a Ondřej Slanina v pořadu Kluci v akci Foto: Česká televize

Už 15 let na obrazovkách České televize vaří dvojice Filip Sajler a Ondřej Slanina v pořadu Kluci v akci. Jeden z nich se ale po dlouhých letech rozhodl své účinkování v oblíbeném pořadu ukončit a uvedl to ve valentýnském díle tuto sobotu.

Ještě, než se pustili kuchaři do přípravy valentýnského menu, zeptal se Slanina svého kolegy na to, jak to vlastně je s častou nepřítomností jeho osoby v pořadu, která od podzimu nastala několikrát a diváci se často ptali: "Kde je ten Filip?"

"Na podzim byla nějaká nemoc a teď jsem se po několikaletém uvažování nad celou věcí rozhodl, že je čas skončit," odpověděl svému kolegovi Sajler. "Až mě to dojalo k slzám," řekl mu Slanina. "Je to už patnáct let, ty jsi mladší a energičtější a já jsem starší a dceři už je 11 a já bych chtěl ten čas trávit s dětmi a rodinou," vysvětlil své pohnutky Filip.

"Jednou věci skončí, nebo se něco změní a já cítím, že je potřeba zvolnit. Taky je možná dobré v nejlepším přestat. Ale rád někdy přijdu na návštěvu," uvedl s úsměvem Sajler. V té chvíli jej doplnil Ondřej Slanina, který řekl, že se nerozcházejí nadobro a že se v pořadu ještě občas potkají a že mezi nimi rozhodně nepanuje žádná nevraživost. Zároveň uvedl, že místo něj se v pořadu budou objevovat různí hosté a pravidelným kolegou mu bude cukrář Filip Maršálek. ■