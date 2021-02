Snímky, ze kterých mrazí: Slovenská modelka byla brutálně napadena neznámým útočníkem kousek od domova

Mirka Fabušová Foto: Super.cz/Instagram M.Fabušové

„Přibližně v 7 večer jsem šla vynést smetí a někdo už tam čekal,“ prozradila serveru Nový čas Fabušová. Útočníkovu tvář bohužel neviděla, ale s jistotou tvrdí, že jde o velkého statného muže.

„Chytil mě za vlasy, dostala jsem pár úderů do tváře a taky kopanec. Nic neříkal, chtěl mi jen ublížit. Nechal mě tam a zbaběle odešel. Já jsem se posbírala a snažila se rychle dostat domů,“ popisuje strašidelnou situaci modelka. Překvapivě si nezavolala žádnou pomoc, ani sanitku, čehož nyní lituje.

„Říkala jsem si, že jsem měla čtrnáct zlomenin a přežila jsem, tak mě nějaké facky nepoloží na kolena,“ nechala se slyšet kráska, která pravděpodobně narážela na další poměrně nedávnou událost.

Na konci října byla mezi posádkou státní limuzíny předsedy slovenského parlamentu Borise Kollára (55), která havarovala. Od té doby musela Fabušová pravidelně navštěvovat lékaře, kvůli zranění krční páteře a několika dalším následkům autonehody. Sotva překonala jedno trauma, život se jí obrátil naruby znovu.

„Když se podívám do zrcadla, je mi do pláče. Nevím, jestli měl ten muž prsten, ale mám na tváři jakoby obtisk. Jsem ráda, že jsem tady a živá, ale nerozumím tomu, co se to v poslední době okolo mě děje,“ smutní modelka. Kvůli některým nenávistným komentářům na sociálních sítích je rozhodnutá stáhnout se do ústraní. „Ráda bych se odtud odstěhovala. Lidi ví, kde bydlím. Nikomu jsem ale nic zlého neudělala,“ dodala nešťastně na závěr. ■