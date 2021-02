Tohle jste o Milošovi z Ulice nejspíš nevěděli: Roky se živil jako fotograf a umí se otáčet u plotny

Jiří Štrébl je jednou z hlavních postav nového seriálu Anatomie života. Super.cz

„S Milošem jsme už srostlí, hraju to 7,5 let. Tu roli si přepisuju a tady se teprve do Petra vžívám. Pro mě je samozřejmě těžší učit se dlouhé latinské výrazy, které musím říct rychle. U Miloše jsem zvyklý absolutně improvizovat, což tady není možné. Samozřejmě je jednodušší hrát Miloše, ale tohle úplně jiná poloha, která mě baví,“ svěřil se herec Super.cz

Když zrovna nenatáčí, rád se věnuje svému koníčku, který ho dokonce před lety živil. „Času moc nemám, ale protože jsem se asi 10 let živil jako fotograf a mám doma plno fotek na negativech, tak je digitalizuju. Chci vydat knihu, doufám, že to nezakřiknu. Měla mi vyjít už před dvěma roky,“ prozradil.

Kvůli koronaviru trávil stejně jako ostatní spoustu času doma, a tak nás zajímalo, jestli své partnerce Renatě pomáhá s domácími pracemi. O svém soukromí se herec bavit nechtěl, zato prozradil, že je obstojným kuchařem. „Strašně rád vařím polívky a myslím, že vařím dobře klasická česká jídla, omáčky... Akorát nepeču sladké věci, kromě štrúdlu,“ dodává herec. ■