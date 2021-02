Tenhle mladý sympaťák si roli zdravotního bratra užívá. Obklopuje ho hned několik sestřiček!

Radek Melša Super.cz

„Je to super, co vám budu povídat, doufám, že to nebude poslouchat moje přítelkyně,“ řekl s nadsázkou pro Super.cz

Radek se věnuje nejen herectví, ale také zpěvu. „Chtěl jsem tak nějak všechno: hraní, zpívání... Snažím se to trošku skloubit v muzikálech. Zpěv jsem vystudoval na konzervatoři v Ostravě a pak jsem si řekl, že bych chtěl dělat i divadlo, tak jsem šel na JAMU na herectví,“ prozradil sympatický mladík.

Také jeho přítelkyně tíhne k umění. Věnuje se zajímavému koníčku, který přerostl ve vlastní projekt. „Přítelkyně maluje na oblečení. Všechno, co si člověk vybere, je schopná pomalovat: triko, mikinu, boty, kalhoty, cokoliv... Snažíme se tím obnovovat staré věci, které už by člověk vyhodil,“ vysvětlil nám herec.

S krásnou přítelkyní Alžbětou se dal dohromady během studia. „Seznámili jsme se na JAMU, ona studovala muzikál, já činohru. Nebudu lhát, že jsme se dali dohromady někde na paloučku, člověk se tam častokrát potká v hospodách a tráví spolu hodiny. Proběhlo několik večírků a přeskočila jiskra,“ prozradil s úsměvem. ■