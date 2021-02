Od surového napadení, po kterém trpěl bolestmi a nespavostí, uběhly 4 roky: Jak je na tom Ondřej Veselý dnes?

Ondřej Veselý Super.cz

Ve Vyprávěj hrál Ondřej Veselý (41) záporáka Jardu France, nyní ho diváci mohou pravidelně vídat na obrazovce jako doktora Filipa Hilského v Anatomii života. Přestože je to o poznání kladnější role, žádný svatoušek to není.

„Je to děvkař do slova a do písmene. Má ale obrovský smysl pro spravedlnost a je to perfekcionista, vynikající doktor. Takže se to v něm mlátí. Jak už to tak v životě bývá, nikdo nejsme černobílý,“ prozradil Super.cz Ondřej.

Veselý je otcem synka Ondřeje, který se narodil v roce 2016, další ratolest v plánu zatím nemá. „Vzhledem k tomu, jak jsem vytížený a dojíždím, protože žiju v Budějovicích a pracuju v Praze, tak si myslím, že je to zatím akorát. Neplánujeme větší rodinu. Ondrášek mi úplně stačí, je to boží a super,“ usmívá se herec.

Rok 2016 pro něj ale nebyl jen ve znamení pozitivních událostí. V březnu ho před jednou z restaurací v Praze na Palmovce surově napadli hokejoví fanoušci. Ještě v roce 2018 se léčil z následků potyčky. V pořadu 13. komnata prozradil, že ho bolí krční páteř, má problémy se spánkem a občasné bolesti hlavy.

Dnes je už naštěstí zcela v pořádku. „Myslím, že jsem úplně fit, je to za mnou a už na to vůbec nemyslím, jako by se to vůbec nestalo,“ dodal Ondřej Veselý. ■