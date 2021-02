Vypadáš jako sexy Santa Claus, napsala jedna z fanynek k novému vzhledu Rickyho Martina. Ne všem se jeho bílé vousy líbí

Ricky Martin Profimedia.cz

Slavný zpěvák z Portorika se nyní svým fanouškům ukázal celý i s vousy, které mu maličko povyrostly a vypadá to, že santovský vzhled rodáka z Portorika baví.

I když se to v komentářích pod fotkou jen hemží srdíčky a slovy obdivu, najdou se i fanoušci, kteří narovinu píšou, že se jim nový vzhled nelíbí. „Ty bílé vousy se mi nelíbí,“ píše jedna z fanynek a další k tomu dodává: „Dělá ho to o 10 let starším.“

„Vypadáš jako sexy Santa,“ napsala mu pochvalně jedna ze sledujících, což hned další oponovala slovy: „Prosím, ohol si to!“

Martin tráví čas bez koncertování v Los Angeles s manželem Yosefem, jejich dvojčaty Valentinem a Matteem (12), dvouletou dcerou Lucií a ročním synem Rennem. ■