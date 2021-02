Jitka Schneiderová o natáčení intimních scén v Anatomii: O 15 let mladšího kolegu zkušeně zaučila

Jitka Schneiderová Super.cz

„Postelové scény jsou individuální, musíte si s tím kolegou sednout. Já jsem měla s Alešem Petrášem to štěstí, že jsme se znali už ze seriálu Profesor T. Aleš je výborný herec a myslím si, že i tu postel zahrál hezky,“ rozesmála se herečka.

Svého kolegu v postelových scénách jako zkušenější zaškolila. „Bylo to strašně milé, protože, jestli to můžu prozradit, u Aleše to byla první profesionální milostná scéna. Říkal, že ho tak nějak zaučuju,“ usmívala se Schneiderová. Její skutečný partner, designér Lukáš, na herecké partnery údajně nežárlí a na její milostné scény se dívá.

„Netočíme nic extrémně intimního, je to součást profese. Když jsem kdysi měla nabídky na role, kde byla větší odhalenost, nebo scény, které byly milostně ostré a nesedělo mi to, tak jsem to nedělala. Vybírám si to tak, aby to dávalo smysl. Ale samozřejmě se tomu ani nebráním, protože to k tomu patří,“ vysvětluje Jitka Schneiderová.

Když zrovna nenatáčí a má volno, relaxuje aktivně běháním, od kterého ji neodradí ani mrazy.

„Jdu dneska běhat a hrozně se těším až vyběhnu do Stromovky. Miluju, když takhle nasněží a vydrží to. Samozřejmě to není o žádné rychlosti, protože to klouže. Těším se na jaro, až bude běhání zase pravidelnější,“ dodala na závěr. ■