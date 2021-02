Kateřina Sokolová odletěla do teplých krajin. Cílovou destinací se stal oblíbený exotický ráj Čechů

Koronavirus už prodělala, a tak má na cestách menší obavy. Super.cz

„Jsem velký cestovatel a dlouho jsem to nevydržela. Chystám se na Zanzibar,“ smála se modelka při rozhovoru pro Super.cz ještě před odletem. Zároveň nám nastínila, že se jedná o ostrov, který je díky absenci povinnosti testů jednou z nejoblíbenějších destinací Čechů. „Možností moc není. Ráda bych ale načerpala trošku sluníčka.“

Sokolová ale nutnosti testování před odletem neunikla. „Vždycky je příjemná varianta, když je testů co nejméně. My ale poletíme přes Dubaj, kde je test povinný. V dnešní době to člověk musí brát jako fakt a počítat s tím, že bez testu nevycestuje,“ vysvětluje kráska. Po návratu čekají Sokolovou pracovní povinnosti, nikoli v modelingu, ale v rámci její práce v aukčním domě. ■