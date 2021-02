Moderátor a podnikatel, který učí vařit české celebrity, ve 40 prodělal infarkt: Shodil jsem 27 kg, klobásu k večeři si už nedám

Michal Deus Super.cz

„Život máme jeden, takže se člověk nesmí nudit. Vaření je můj koníček, nikdy jsem neměl ambice konkurovat, nebo se snad vydávat za profesionálního kuchaře. Jsem takový zkušenější amatér,“ prozradil Super.cz Michal.

„Herectví jsem kdysi vystudoval a dlouho jsem se tomu nevěnoval, protože jsem si mezitím stihnul vyzkoušet ředitelování reklamních agentur a tak dále. Teď jsem se k tomu tak nějak pozvolna vrátil a ještě uvidím, jak moc. Rozhodl jsem se ve 45 letech pro druhý začátek,“ dodává. Jeho slova o druhém začátku nejsou žádným klišé. Před pár lety se takzvaně „znovu narodil“.

„Tělo mi jasně řeklo, že infarkt nerozchodím a moje báječná žena mě se zavřenýma očima skrze dva semafory na červenou vezla do nemocnice. Doktorům v IKEMU budu vděčný jednou provždy,“ překvapil.

„Byla to kombinace genetiky a špatného životního stylu. Já si rád vychutnám s chutí všechno a ve velké míře, takže to muselo trochu ustat,“ přiznává moderátor a dodává, že musel nastolit pár změn a pravidla v jídelníčku

„Určitě jsem změnil stravu, po té události jsem shodil 27kg, začal jsem se znovu hýbat, upravil jsem si příjem živočišných tuků a tak dále. Některé věci už nejím, že bych si dal klobásu k večeři, to si prostě nedám.“

K herectví se Michal Deus znovu vrací v připravovaném pětidílném komediálním seriálu Hotel Kokořín, na kterém se podílí s režisérem Janem Dufkem a Jiřím Mádlem. Sami nazývají svůj projekt extrémním experimentem, protože kromě lokace na Kokořínsku, názvu a hereckého obsazení neměli dopředu vymyšlené nic. Děj se scénářem se vymýšlí až na místě takže dopředu nikdo netuší, co je další den čeká.

„Idea byla, že jsme chtěli natočit seriál, chtěli jsme ho natočit teď a tohle byla jediná cesta. Standartně by ten vývoj seriálu trval příliš dlouho a už bychom se dostali do jiného času a nevěděli jsme, jestli by nás to ještě bavilo a měli na to náladu, tak jsme se do toho vrhli takhle,“ říká s nadsázkou Michal. ■