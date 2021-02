Bývaly časy, kdy jsem lásku slavil denně, dnes už na to není čas, říká miláček televizního publika

Marek Němec Michaela Feuereislová

Do třetí skupiny se řadí např. Daniela Šinkorová (48). „Lásku slavím celý rok, té není nikdy dost. Je nesmysl slavit jen jeden den, kdy si někdo řekl, že by se zrovna mělo. Rozdávám, co můžu, a kdy můžu,“ svěřila herečka známá ze seriálu Sestřičky s tím, že místo slov se vyznává činy. „Když je člověk zamilovaný, snaží se být lepším. Jsem zamilovaná celý život.“

Koho naopak valentýnská oslava nemine, je David Gránský (28). „Jsem tradicionalista, ať už jde o Vánoce, Velikonoce, všechno slavím. U Valentýna tomu není jinak,“ řekl. Manželku Nikolu se vždy snaží potěšit nějakou drobností, a hlavně společně stráveným časem. Letos to vzhledem k situaci v kultuře nebude takový problém.

„Bývaly časy, kdy jsem lásku slavil každý den. To bylo krásné období. Dneska už na takové oslavy není čas. A nejen kvůli práci. Zaměstnává mě běžný život, děti, povinnosti,“ říká Davidův kolega Marek Němec (39), jenž patří k nejoblíbenějším tvářím Sestřiček. Když ze seriálu na čas odcházel, lidé do televize psali dopisy a žádali jeho návrat.

„Tuto neděli se budu snažit přežít s dětmi doma nebo na sněhu,“ nastínil herec letošní program na 14. února.

Saša Rašilov (48) začal Valentýna slavit až postupem času, a to z prostého důvodu - v dobách svých prvních lásek ho neznal. „A dneska si myslím, že láska je stvořená pro každý den, a tak má svátek pořád. Ale Valentýna beru jako skvělou příležitost ji slavit, takže by jí mělo být ten den víc.“

Míša Tomešová (29) slaví lásku denně, Valentýn se navíc kříží s narozeninami jejího manžela a syna. „Sedmého února má můj muž narozeniny a jednadvacátého můj syn, Valentýn je přesně uprostřed a my většinou v tu dobu slavíme narozeniny. Lásku si vyznáme každý den, dobrým jídlem a také tím, že kdykoliv se loučíme, řekneme si, že se milujeme. Říkáme to i dětem,“ popsala herečka. ■