Ke covidu-19 se mu přidaly další zdravotní problémy: Jarek Šimek má plíce jako v ohni, vrátila se mu i panická ataka

Jarek Šimek Foto: archiv. J. Šimka

"Nechci fňukat, ale docela mě to sejmulo. V pátek jsem se nakazil a v pondělí večer to začalo. Ten nástup byl tak rychlý, že během dvou hodin už mi bylo zle. Jenže Šimek nemůže mít jen covid s těžším průběhem," dal o sobě vědět Super.cz.

"V ten den jsem si zablokoval možná i tři žebra na levé i pravé straně. To vyvolává pocit infarktu a dušnosti u zdravého člověka, natož u coviďáka. No a aby toho nebylo málo, tak mi od těch léků povolil reflux a vrací se mi šťávy, z toho se člověk dusí a ráno je to nejhorší, jak mě pálí hruď. Mám plíce v ohni, protože se to pojí dohromady," pokračoval zpěvák.

Fyzický stav ovlivnil i jeho psychiku, s níž se Šimek dlouhodobě léčí. "Celé to vyvolává panické ataky, takže to už jsem s dechem úplně v háji. Je mi strašně. Neskutečná zimnice, co mi vibruje celým tělem, horečka 38, dušnost, suchý kašel, pálení na hrudi, kdy nevím, jestli je to od covidu nebo jícnu nebo těch žeber, prostě nevím," svěřil.

"Bolest svalů, únava, psychika v háji. Někdy mám i chvíle, kdy mi zničehonic začne mravenčení po těle a já se nemůžu pořádně nadechnout," přidal další podrobnosti.

Jarek má strach, že má plíce geneticky slabší. "Otec prodělal tuberkulózu a celý život trpěl problémy s dechem, které mu prakticky ukončily život. Jsem Husákovo dítě, tak bych to měl přežít. Je to pro mě zkouška. Na druhou stranu jsem na to ale vlastně trochu čekal. Já se nakazit chtěl, aby se s tím mé tělo popralo. Celý život se vyhýbám antibiotikům, abych měl dobrou imunitu, tak na to spoléhám, že budu v pohodě," věří.

Co ho obzvlášť mrzí, je, že nestihl dokončit nový videoklip, který měl vyjít na Valentýna. "Bohužel si na něj budou fanoušci muset počkat, než se z toho vyhrabu," uzavřel. ■