Svátek zamilovaných bude Bára Mottlová trávit se svým mazlíčkem: Jak se jejímu pejskovi daří po napadení?

Bára Mottlová a Chico Super.cz

Pejskovi se nyní po incidentu s pokousaným krkem daří naštěstí dobře. „Chico je ohromně statečný, myslím si, že žádné psychické trauma z toho nemá. Já teda trochu jo. On je ale statečnější a už mu to krásně zarůstá a skoro to není vidět, oklepali jsme se z toho,“ svěřila Super.cz Bára o svém mazlíčkovi, kterého cizí pes pokousal v oblasti krku. Naštěstí nebyla zasažená tepna, ale i tak musela herečka vyhledat s pejskem pomoc veterináře.

„Probíhá řízení, pán asi není úplně ochoten spolupracovat. Furt si ale říkám, že jsme lidi a měli bychom se nějak domluvit,“ svěřila se Bára, se kterou jsme se potkali v centru Prahy ve Slovanském domě, kam dorazila právě z policejní stanice.

„Já ho osobně neznám, mám s ním jednu špatnou zkušenost, podle toho ho nechci soudit, nikdy nevíme, co koho trápí, jaké má vztahy. Já jsem ráda, že Chico je v pořádku. Sama se z toho postupně oklepávám a byla bych ráda, kdyby se tahle skutečnost přičinila na tom, že se takové věci budou stávat o něco míň,“ prohlásila Bára, která je ráda, že je její mazlíček, se kterým bude letos slavit svátek zamilovaných, zdráv.

„Tohle je ten nejlepší chlap v mém životě, tohle je můj Valentýn. Pomazlíme se a uděláme si krásnou procházku,“ prohlásila Bára a dodala. „Spousta lidí Valentýna ráda nemá, já nevidím důvod, proč ho neoslavit, neudělat si radost, ať sobě nebo našim blízkým a myslím, že láska by se měla oslavovat každý den, takže je to naprosto v pořádku,“ řekla herečka. ■