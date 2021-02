Na herce známého z rolí grázlů a padouchů má nová láska dobrý vliv. Začal běhat a otužovat se

Filip Kaňkovský se loni v září pochlubil krásnou přítelkyní Danielou. Super.cz

Také herec a muzikant Filip Kaňkovský (35) se potýká s nedostatkem práce. Když jsou zavřená divadla, snaží se zabavit jinak. „Pomáhám třeba kamarádovi na stavbě a docela se věnuju natáčení rozhlasových her, to mě baví velice. Ale to vám nevyplní běžný časový rozvrh, takže toho času je víc. Věnuju se tak nějak sobě, odpočívám,“ prozradil Super.cz

Po rozchodu s herečkou Kristýnou Leichtovou byl poměrně dlouho sám. Loni v září se ale pochlubil novou přítelkyní, která je taktéž z oboru. Sympatická herečka Daniela Šišková (29) má ale na rozdíl od něj práce stále dost.

„Přítelkyně je zaměstnaná v Jihočeském divadle a tam se normálně zkouší. Defacto do šuplíku, premiéry jsou na kameru, ale pracují, což jí trošku závidím,“ přiznává Filip. Kromě herectví se jeho přítelkyně věnuje i józe a ze sociálních sítí je patrné, že má k pohybu velmi blízko. V tomto směru má na herce dobrý vliv.

„K pohybu mě nalákala, takže spolu chodíme běhat, otužujeme se. To teď dělají všichni herci, je to nějaká povinnost, jsem zjistil. Takže se toho účastníme, aby nás nevyhodili z uměleckých kruhů,“ vtipkuje.

S Filipem Kaňkovským a pár dalšími herci jsme se setkali při natáčení nového seriálu Hotel Kokořín, který uvede Televize Seznam. Filipa oslovil zajímavý koncept, který neměl dopředu určen děj ani scénář. Autoři Jan Dufek a Michal Deus oslovili jako scenáristu Jiřího Mádla (34) a vše vznikalo za pochodu přímo na place.

„Myslím, že jsme schopní to zvládnout. Není to textově nijak obsáhlé, ale jde o to, že ty situace musíme nějakým způsobem dotvářet. Jirka Mádl to píše tak, abychom se v tom cítili dobře,“ dodal Filip. ■