Zavření fitek kvůli koronaviru s jeho postavou pořádně zamávalo! Vojtkovi ukázala ručička na váze více než metrák

Marian Vojtko Super.cz

"Měl jsem už pod sto kilo, ale bohužel se zase váha trošku změnila. Sedím doma, víno je výborné, ležím na gauči, nic nedělám a nabral jsem," řekl Super.cz Marian.

"Posilovny mi chybí, doma mě cvičit nebaví, byl jsem na procházce, a ještě jsem u toho zabloudil. Těším se, až to otevřou. Svaly chabnou a je to znát. Měl jsem už i 105 kilo, teď mám tak 103," prozradil Marian, který si našel náhradu za zavřené restaurace a na smíchovskou náplavku chodí opékat buřty.

"Noid o tom ještě neví, budu mít asi slušně dlouhý telefonát. Jím to ale bez chleba, mám vlastně dělenou stravu. Dávám si jen buřty s hořčicí. Ale co. Chutná mi to a jsem rád, že vypadnu z domu a mám hezkou procházku po Náplavce," dodal Vojtko. ■