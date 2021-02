Ve vysokých mrazech a zimě chybí Petře Černocké pohyb: Jsem jako rozpadlá stará bačkora, tvrdí

Petra Černocká Super.cz

Už to bude rok, co je Petra Černocká (71) bez svého publika. Herečka a zpěvačka se snaží udržovat ve stále dobré náladě, i když to vždycky úplně dobře nejde. Především v zimě, kdy nemůže a pravidelné procházky a trávit dny venku, je ráda za každou změnu programu.

Plná energie tak byla při natáčení online pořadu Jsme s vámi, na kterém jsme ji potkali. „Byla jsem zvyklá se v divadle Studio DVA normálně pohybovat po jevišti a zpívat před diváky, kteří tady teď nejsou,“ řekla Super.cz Černocká. „Mám pocit, že jsem naposledy zpívala loni v březnu tady v divadle a pak jsem občas zpívala s Bokomarou, jinak mám svého vlastního kytaristu. Když se rozšoupnu, tak můžu i s kapelou, to jsme měli asi tři vystoupení, což mě docela překvapilo. Ale jinak skoro rok nezpívám,“ prohlásila nestárnoucí Saxana.

Během roku, kdy nemůže naplno vykonávat svou práci, si musela najít jinou zábavou, kterou tráví své dny. „Cítím občanskou povinnost zůstávat stále ve formě a dělat na lidi dojem, že není tak zle,“ prohlásila herečka s tím, že ne vždy to jde snadno. „Ráno sedím a říkám si, co budu dělat po snídani, a přemýšlím, jestli si mám jít zase lehnout. Mám takové dekadentní nápady. Naštěstí mám nového malého psa a ten mi to zatrhne, chce ven, nažrat, ale jinak je to stále stejné. Já strašně potřebuji vidět člověka,“ svěřila se nám Černocká, která se našla v malování.

„Začala jsem malovat. Tím se občas bavím, buď obrazy, nebo na kameny, to mám nejraději, protože u toho můžu popíjet kafíčko a maluji si na kámen, to mě teď baví nejvíc,“ řekla Petra, která se během jarního lockdownu udržovala ve formě dlouhými procházkami. Ty jí teď chybí.

„V jarní vlně mě bavilo chodit na procházky i na hodinu ostrou chůzí, teď už jsem jako rozpadlá stará bačkora, která když se má ohnout, tak div, že se u toho nezlomí. Ta kondice jde do háje, já byla zvyklá dvakrát týdně cvičit, čekám, až se trochu oteplí, přece v tom mrazu tam nebudu běhat,“ dodala Petra Černocká, která už se těší na jaro. ■