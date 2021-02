Nejkrásnější míšenka Česka reprezentovala na světové soutěži i Vietnam: Takhle jí to seklo při rajcovním focení

Míšenka Vindy Krejčí zastupovala na mezinárodní soutěži krásy Vietnam. Super.cz

Modelka Vindy Krejčí má za sebou velmi neobvyklou zkušenost. Když se dostala do finále soutěže krásy Miss Czech Republic, sice se neumístila na předních příčkách, nicméně na světovou soutěž Miss Global letěla. "Ředitelka soutěže Taťána Makarenko se dohodla s vietnamskými kolegy a do Kambodže jsem letěla jako Miss Global Vietnam," vyprávěla pár let starou zkušenost Super.cz.

"Byl to zajímavý zážitek a pracovní zpestření, byly tam krásky z celého světa. Já jsem napůl Vietnamka, ovšem bylo to už hodně dávno, co jsem se vietnamsky učila, pak už jsem jazyk nepoužívala, takže k pár paradoxní situacím došlo, třeba když jsme šli do vietnamské restaurace a všichni čekali, že se domluvím. Naštěstí se ale komunikovalo většinou v angličtině," zavzpomínala.

V Asii se ale modelingu věnovat nechtěla, vrátila se domů do Česka, už kvůli snoubenci Luďkovi, který je zároveň jejím stylistou a kolegou v agentuře. Jen svatby se po třech let ne a ne dočkat. "Jiné povinnosti byly zásadnější, než abych řešila svatbu. Ani o ní nemám jasnou představu, kreativnější částí naší dvojice je můj snoubenec, tak to nechám na něm, až budeme cítit, že ten náš svatební projekt budeme chtít realizovat," vysvětlila.

Luděk Vindy oblékal, tedy spíš svlékal, do velmi minimalistických modelů na její focení, kterého jsme se s kamerou účastnili. Snímky vznikaly pro její potřebu. "Chtěli jsme, aby to bylo takové glamour a fashion, abychom si připomněli, že tu práci děláme i pro nás," upřesnila Vindy, která se vedle modelingu, který je teď trochu v útlumu, věnuje i moderování v rádiu v Ostravě, kde žije. ■